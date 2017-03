Plus d'infos sur le spectacle Stradivarias à Saint Etienne

Nouveau Théâtre Beaulieu présente L2-139815

Voici quatre divas au tempérament hispanique, à l'univers et à l'humour glamour venant tout droit de Madrid. Un mélange détonnant haut en couleur, d'humour populaire très énergique, de performances musicales inhabituelles et de timbres envoûtants. Vous y entendrez du Schubert avec Police, Beethoven avec Stevie Wonder, des fusions entre du récital et du blues, du rock et de la soul, de la pop et du baroque, en n'oubliant évidemment pas le flamenco. Un spectacle incontournable qui captive, surprend et donne de fortes sensations ! Ils en parlent : Ne manquez pas Stradivarias, vous ne le regretterez pas ! Quatre divas de la musique, quatre joyeuses comédiennes qui vont vous surprendre avec un répertoire éclectique El Mundo Un spectacle qui vibre et qui envoie des bonnes vibrations à travers l'audience Cool Madrid Elles emmènent le public dans un voyage fait de musique et de rires, fait de deux langages universels El P