Plus d'infos sur le spectacle Prêtes à Tout à Saint Etienne

Une Belge folle de sacs à main et une Québécoise folle des hommes débarquent en France. Leur rêve commun : avoir la classe à la française ! Une Belge folle de sacs à main et une Québécoise folle des hommes débarquent en France. Leur rêve commun : avoir la classe à la française ! Et pour cela, quoi de mieux que de cohabiter avec une Jurassienne folle de fromages. Ces trois colocataires déjantées seront prêtes à tout pour survivre dans la jungle de la capitale. Mais comment s'intégrer quand on a un drôle d'accent et des expressions cocasses... Et surtout, comment faire quand on est une Québécoise sans papiers, qu'on a tué un flic français et qu'on décide de s'enfuir en Suisse ? Tabernak, c'est ça d'être francophone, une fois !