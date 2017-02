Plus d'infos sur le spectacle Oui ! à Saint Etienne

Après 8 ans de vie commune, Valérie et Stéphane font appel à un Wedding Planner pour organiser leur mariage car ils ont enfin décidé de se dire Oui ! Budget, plan de table, essayages, dragées, témoins, belle-mère... le plus beau jour de votre vie pourrait bien être le pire. Comment éviter que Mariage rime avec Naufrage ? Walter Craig, organisateur de mariages tout droit sorti du Marais, réalise l'exploit de " passer le périf " pour leur proposer ses services. Une rencontre très drôle, improbable et explosive. Après "Comme ils disent", "Nous deux"(les kicékafessa), " De Vrais Gamins ", dites " oui! " à la nouvelle comédie de Pascal Rocher.