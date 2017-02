Plus d'infos sur le spectacle Marc-antoine Le Bret à Saint Etienne

Marc-Antoine Le Bret, la relève ! « Marc-Antoine Le Bret fait des imitations », c'est plus de 60 voix jamais imitées dont celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, Vincent Cassel, Kev Adams, Cyril Lignac ou Laurent Delahousse et des incontournables comme Stéphane Bern, François Hollande ou encore Didier Deschamps. Justesse des imitations, incarnation physique et stand-up : dans ce spectacle hilarant, Marc-Antoine réconcilie modernité et imitation ! Marc-Antoine Le Bret intervient dans ‘'On n'est pas couché'' aux côtés de Laurent Ruquier, dans ‘'Les pieds dans le plat'' sur Europe 1 avec Cyril Hanouna et fait partie des ‘'Guignols de l'Info'' sur Canal +, après deux ans dans ‘'Touche pas à mon Poste'' sur D8.