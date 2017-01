Plus d'infos sur le spectacle Les Chevaliers Du Fiel : Noel D'enfer à Saint Etienne

Après « Vacances d'Enfer ! » et « Croisière d'Enfer », c'est le grand retour de Monsieur et Madame Lambert !



Le célèbre couple part réveillonner dans un appartement de location aux sports d'hiver. La soirée va évidemment partir en vrille et ce Noël va vite devenir inoubliable… pour Monsieur et Madame Lambert bien sûr mais encore plus pour les spectateurs de ce Noël d'Enfer !

Amour surprises et fous rires… Joyeux Noël… mais d'enfer garanti !



La dernière folie des chevaliers du fiel avec 1 900 000 téléspectateurs sur D8 lors de la première diffusion du spectacle. Un record d'audience historique.



Deux comédiens, huit personnages : réveillon, amour, aventure….

Le tout dans un énorme fou rire !!!

A Noël, ne soyez pas vénère offrez-vous Noël d'enfer !

« Rien n'arrête les Chevaliers du Fiel » Le Parisien

« Une tournée qui s'annonce déjà triomphante » BFM

« Le public est conquis » TF1

« Ils cassent la baraque » Le Figaro

« Ils ont fait exploser l'audience de la TNT » La dépêche