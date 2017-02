Plus d'infos sur le spectacle Kyan Khojandi - Pulsions - à Saint Etienne

Nouveau Théatre Beaulieu présente L-1-138192- 2-139815 3-139816 avec NRJ

« Dans "bref.", j'ai mis mes doutes, mes angoisses et mes fantasmes. On en a ri ensemble. Ça m'a fait gagner quatre ans de psychanalyse. C'était y a quatre ans. Du coup, on se voit ? » Après un premier spectacle joué à guichets ouverts en 2008, Kyan revient sur scène pour partager ses sentiments et ses histoires personnelles, le spectacle s'appelle PULSIONS. Avec un « s ». Et c'est marrant. Pour la 1ere fois au Festival des Arts Burlesques