Plus d'infos sur le spectacle Antonia De Rendinger - Moi Jeu ! à Saint Etienne

Nouveau Théâtre Beaulieu (L.2-138192) en accord avec Robin Prod et Entrescènes présente : ce One-Woman show.

Robin Production et Entrescènes et le Nouveau Théâtre Beaulieu présententAntonia De RendingerMoi jeu !"One woman show"Auteur : Antonia De RendingerMise en scène : Olivier SitrukDurée: 1h15C'est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immmmmense artiste, adulée dans le monde entier ! Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire rire. Alors Antonia joue, s'amuse, s'épanouit !Élaboré à partir d'improvisations retravaillées, ce spectacle en liberté inconditionnelle marque une rupture avec les précédents : ce n'est plus une histoire qu'elle nous raconte mais dix, qui s'enchaînent comme autant de perles sur un collier.La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de 20 personnages, de la jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT old school, en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir féminin à travers le monde sont autant de thèmes qu'aborde ce nouvel opus.Héritière de Sylvie Joly, Zouk, Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une exubérance jouissives !