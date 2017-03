Plus d'infos sur le spectacle Alex Vizorek Est Une Oeuvre D'art à Saint Etienne

Nouveau Théâtre Beaulieu présente L-2-139815-3-139816-1-139192

L'art, c'est comme la politique, ce n'est pas parce qu'on n'y connait rien qu'on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à dire ! Le phénomène de l'humour belge vous emmène dans un univers flamboyant ou Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. Sa mission : vous faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse ! Drôle, déjanté, surréaliste, « Alex Vizorek est une oeuvre d'art » est un one man show saisissant à ne manquer sous aucun prétexte ! Ce jeune belge n'est pas drôle uniquement sur les planches. Alex Vizorek co-anime avec Charline Vanhoenacker l'émission dé-sormais culte « Si tu écoutes j'annule tout » sur France Inter. Il possède également un billet hebdomadaire sur la matinale de cette même radio et propose une chronique culturelle intitulée « Vizorek balance » dans Ça Balance à Paris présentée par Éric Naulleau sur Paris Première.