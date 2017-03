Plus d'infos sur le spectacle A La Recherche Du Bisou Magique à Saint Etienne

Petite Lucie voudrait bien savoir qui se cache derrière le bisou magique... Le bisou magique, c'est le bisou qui fait du bien quand on a du chagrin, qui rassure quand on a peur. Petite Lucie part à sa recherche. Un voyage en musique et en tendresse au pays des sensations.