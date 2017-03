Plus d'infos sur le spectacle Marc Jolivet Moi, Feydeau, De Gaulle et les autres... à Saint Chamond

Déjà dans le titre on comprend qu'il va tracer une épopée tumultueuse, une fresque historique... Feydeau est là pour poser un genre, pour situer la pièce dans le théâtre. On va donc entrer et sortir de scène souvent et avec fracas, mais il va y avoir des rencontres des plus curieuses que l'on ne soupçonnait pas du tout.

Nous sommes en Provence le 26 juin 1914 plus exactement, chant de cigales et soleil au rendez-vous. Nous sommes précisément chez Léon un vieux comédien au verbe haut qui vit avec sa femme Angela une jeune allemande fougueuse. Il vient d'apprendre qu'il va avoir la légion d'honneur et cela le met en effervescence. On apprend qu'ils ont pour amis Pétain et de Gaulle et pour voisin un journaliste, Benito Mussolini - tout un programme et quels personnages...

C'est déjanté, vif, les répliques claquent avec une réelle actualité. Se mêlent 20è siècle et 21è siècle et anachronismes en tous genres.

Marc Jolivet ne fait pas dans la dentelle - il taille à cru, passant l'histoire à la moulinette sans se soucier des dates mais en usant à merveille du coq à l'âne, de la satire par collusion...

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement Assis libre Tarif 1 : 20 € (plein tarif) Tarif 2 : 16 € (Familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 13 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)