Plus d'infos sur le spectacle Le Poisson Belge à Saint Chamond

Lorsqu'un enfant vous colle et s'invite l'air de rien dans votre intérieur, lorsque vous mesurez à quel point l'insolence de cet être vous ressemble et vous répare, difficile de l'expulser.

C'est précisément ce qui arrive à Grande monsieur, desséché par la solitude, lorsqu'il rencontre Petite fille sur un banc un soir d'hiver, au bord des étangs D'Ixelles... ses parents ne sont pas venus la chercher à la sortie de l'école. Elle s'incruste dans son appartement. La gamine en mal de respiration réclame des soins, de l'attention, dérange un quotidien millimétré et, par « l'innocence » de ses questions, révèle peu à peu les noeuds que doit résoudre Grande Monsieur : renouer avec son enfance, achever des deuils en suspens, reprendre ce qui lui a été violemment retiré.

Une confrontation abrasive et résiliente pour deux êtres qui n'en forment peut-être qu'un. Un dialogue entre un homme et son enfant intérieur.

"Le Poisson belge » est un choc émotionnel, un petit bijou qui noue le coeur. Cette pièce sur la difficulté de respirer est une bouffée d'oxygène. Géraldine Martineau et Marc Lavoine sont magnifiques." Stéphane CAPRON

Texte édité chez ACTES SUD PAPIERS

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis numéroté Tarif 1 : 25 € (plein tarif) Tarif 2 : 21 € (Familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 15 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)