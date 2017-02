Plus d'infos sur le spectacle Le Concert Sans Retour à Saint Chamond

LA VILLE DE SAINT-CHAMOND (L.3-1088882) présente ce spectacle

Cinq acrobates de la voix se livrent à une exhibition dont ils perdent tout contrôle ! Dans une pluie d'images et de sons, Brahms bouscule Scorpions, Michel Jonasz se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns... Avec humour et une technique irréprochable, la compagnie Cinq de Coeur s'est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music?]hall et le prouve encore dans ce nouveau spectacle.Personnes à mobilité réduite: 04 77 31 04 41