Plus d'infos sur le spectacle Baptiste Lecaplain à Saint Chamond

Un partenariat avec le Festival des arts burlesques

Adopté par le public en 4 années à peine, Baptiste Lecaplain, artiste hors normes, est l'humoriste et comédien qui monte en France et dont le nom devient de plus en plus connu. Avec son talent d'improvisation, il nous transporte dans son monde absurde où plus rien ne l'arrête. Déjà plus de 100 000 spectateurs ont assisté à son 1er spectacle "Baptiste se tape l'affiche »

On le retrouve également au cinéma, dans le film "Nous York" de Géraldine Nakache, « Dieu Merci, on a tous un rêve de gosse » de Lucien Jean-Baptiste ou encore dans la série "Hero Corp" (saison 3).

Baptiste Lecaplain a « son univers ». Dans ce spectacle totalement autobiographique, il raconte sa vie de Titeuf de Normandie, comment il est passé du timide bègue de 11 ans au collégien bad-boy. Papa et Maman Lecaplain (Régine !) sont aussi de la partie : maman fume des clopes et lit ses textos, papa se balade en slip et sans scrupule. Ce que raconte Lecaplain, jeune papa d'une petite fille, c'est aussi tout ce qui, dans son enfance, l'a traumatisé pour pas grand-chose.

C'est un spectacle plein de naïveté enfantine. On se reconnaît tous dans une des anecdotes du petit Baptiste...

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis libre Tarif 1 : 25 € (plein tarif) Tarif 2 : 21 € (familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 15 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Les selections du tremplin Jeunes talents du Festival des Arts Burlesques sont organisées au théâtre de l'Epinoche le samedi 4 février 2017. Entrée gratuite. Renseignez-vous auprès de la Direction des affaires culturelles. Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)