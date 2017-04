Plus d'infos sur le spectacle Alex Lutz à Saint Chamond

On le connait par son personnage de Catherine dans Le Petit Journal de Canal +.

Son spectacle : du stand-up, des sketches et du théâtre... L'expérience la plus originale et scotchante du moment. Avec des personnages plus drôles et savoureux les uns que les autres, l'humoriste se moque de lui-même (un peu) et de nous (beaucoup)...

De la vendeuse au manque de tact, au directeur de casting odieux... ses personnages sont déjà cultes. Comédien génial, Alex change de visages et d'âge avec un talent à vous couper le souffle !

Dans cette version enrichie, il mélange les genres avec impertinence. Entre pur moment de jeu et folle interactivité... Découvrez Alex Lutz comme vous ne l'avez jamais vu !

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis numéroté Tarif 1 : 36 € (plein tarif) Tarif 2 : 32 € (familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 20 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 15 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)