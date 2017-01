Plus d'infos sur le spectacle Theatre Des 2 Anes - Ah! Ca Rira... à Lorette

SUR CHAISE

La Tournée des Chansonniers ( Ha! ça rira, ça rira,ça rira ...) , Le Théâtre des 2 Anes reste fidèle à une réputation bientôt centenaire. Pour sa tournée, il a réuni sur un plateau 3 figures emblématiques de la satire politique. Jacques MAILHOT, Florence BRUNOLD et Michel GUIDONI. Trois francs-tireurs dont la seule devise est de nous faire rire avec des sujets et des personnages qui souvent nous fâchent ou nous consternent. C'est tout l'art d'une tradition française en pleine renaissance, celle des CHANSONNIERS, de plus en plus souvent copiée mais rarement égalée.