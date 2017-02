Plus d'infos sur le spectacle Florent Peyre (tout Public Ou Pas) à Lorette

SUR CHAISE

Tout public ou pas : ce nouveau spectacle bien ficelé et furieusement moderne, nous entraine dans un rythme effréné et dans un univers où l'absurde côtoie une folle réalité. Avec Florent Peyre nous sommes au théâtre comme au cinéma. Il incarne des personnages forts, proche de la schizophrénie, il entre dans leurs peaux et vous n'en sortez pas indemne. Florent Peyre est animé et dégage une puissance comique hors norme. Tout Public ou Pas est à la portée de tous ou Pas. Florent Peyre, c'est la révélation de la nouvelle génération comique,