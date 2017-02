Plus d'infos sur le spectacle Christian Legal - Les Duos De L'impossible à Fraisses

Christian Legal fait sans aucun doute partie des imitateurs les plus talentueux de la nouvelle génération. Il a réussi le pari d'apporter un nouveau style en conservant sa personnalité. C'est avec son énergie débordante et un humour décalé qu'il vous propose son spectacle Les duos de l'impossible. La grande époque « des Maritie et Gilbert Carpentier » qui composaient des duos incroyables marquant ainsi le monde des artistes et de la télévision. Christian Legal réadapte cet esprit avec des duos incompatibles, indescriptibles, imprévisibles et irrésistibles accompagné des 5 musiciens du groupe Lakota. Imitations, humour et performances vocales pour un show unique en son genre !