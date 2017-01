Plus d'infos sur Petite Conference De Toutes Verites Sur L'existence à Firminy

Petite conférence de toutes vérités sur l'existence

Création librement adapté, du texte presque éponyme de Fred Vargas, par la Cie Cassandre - A partir de 16 ans

En 2001, Fred Vargas publie un Petit traité de toutes vérités sur l'existence.

Cet essai, écrit à la première personne est un amusant pied-de-nez à tous les livres de sagesse et autres opuscules d'art de vivre.

Mercredi 25 janvier 2017 | Maison de la Culture Le Corbusier | 20h30

"Il y a eu, sans doute, en filigrane des thématiques de mes précédentes créations, l'objectif modeste et raisonnable de sauver le monde, ou ad minima de porter un coup fatal à la finance internationale (T.I.N.A.) puis de mettre un terme à toutes les guerres que se livrent l'Humanité (Quatorze). Et puis j'ai découvert le Petit traité de toutes vérités sur l'existence de Fred Vargas. Dans cet essai, qui n'est donc pas un polar, l'autrice a visé beaucoup plus haut que moi puisque son ambition n'est rien de moins que résoudre l'ensemble des problèmes de l'Humanité. Voici donc un spectacle plus ambitieux que les précédents puisqu'il s'agit de résoudre TOUS les

problèmes de l'existence" Sébastien Valignat.

Mise en scène Sébastien Valignat - Direction d'acteur Guillaume Motte - Jeu Sylvain Ferlay et Sébastien Valignat - Scénographie Amandine Fonfréde - Lumière Magali Foubert - Production Compagnie Cassandre.

Placement libre - Durée : 1h

Tarifs normaux Tarifs résidents

Tarif plein 18 € Tarif plein 15 €

Tarif réduit 15 € Tarif réduit 13 €

Moins de 18 ans 11 € Moins de 18 ans 9 €

