Plus d'infos sur le spectacle Figaro Divorce à Firminy

Figaro divorce

Création de la Cie Lalalachamade. Comédie en trois actes de Ôdön von Horvath. - A partir de 13 ans

Arlequin flamboyant et débrouillard, Figaro déserte son pays et la Révolution avec son épouse Suzanne pour sauver la tête de leurs maîtres le Comte et la Comtesse Almaviva. Sa survie en terre étrangère ne tient plus à sa truculente faculté de combattre l'injustice mais à sa souplesse d'adaptation.

Vendredi 17 février 2017 | Maison de la Culture Le Corbusier | 20h30

Il va abandonner le Comte et la Comtesse en terre hostile pour être son propre maître, redevenir

barbier et faire des ronds de jambes et des courbettes pour le rester, refuser à Suzanne de faire un enfant car "la conjoncture n'est pas bonne", enfin divorcer ... finir seul ! Si, ne comptant que sur lui même, Figaro finit par se perdre, c'est pourtant avec les autres qu'il devra réinventer la liberté.

Pathétique et comique voyage d'une figure de la justice et de l'insolence aux prises avec la complexité d'un monde chamboulé par l'Histoire, la grande. Avec Figaro divorce, Ödön von Horváth, auteur de langue allemande ayant fui le régime nazi, signe une comédie populaire au rythme exaltant, où il est question d'amour,d'amitié, d'émigration et de notre énigmatique sens de l'Humanité.

"La vie, c'est du toc. Mon intention est donc de montrer la vie (de lui donner une forme théâtrale) et la vie, c'est du toc.... J'écris des tragédies qui ne sont comiques qu'à cause de leur humanité." Ödön von Horváth

Texte français de Henri Christophe et Louis Le Goeffic - Mise en scène : Sylvain Delcourt

Assistanat à la mise en scène : Adeline Benamara et Alice Tedde

Avec : Marijke Bedleem, Adeline Benamara, Antoine Besson, Stéphane Kordylas, Tommy

Luminet, Maxime Mansion, Thomas Poulard et Alice Tedde

Placement libre - Durée : 1h50

Tarifs normaux Tarifs résidents

Tarif plein 18 € Tarif plein 15 €

Tarif réduit 15 € Tarif réduit 13 €

Moins de 18 ans 11 € Moins de 18 ans 9 €

Site web : http://www.ville-firminy.fr/index.php/La%20Saison%20Adultes?idpage=565&idmetacontenu=7273

Infos réservation :

Vente à la Maison de la Culture Le Corbusier