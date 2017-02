Plus d'infos sur le spectacle Alain Choquette - Drolement Magique à Saint Etienne

Enfant, j'adorais la magie. Je me souviens encore d'une boîte de jeux « 100 tours de magie » que mes parents m'avaient offerte et qui m'avait vite appris une chose : j'adorais la magie, mais je ne serais jamais magicien ! Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours gardé en moi ce rêve de toucher la magie de très près... Et ce rêve a commencé à prendre vie, comme souvent, grâce à une rencontre... le 10 janvier 2013... dans un café devant l'Eglise de la Trinité, avec Alain et Bertrand Petit (mise en scène). Une rencontre, des mots, des rires... qui vont tout simplement laisser place à l'évidence. Alain est de ces personnes qui vous fascinent en un instant. Son parcours est captivant, son esprit sagace fait tout le temps mouche, sa facétie vous met du baume au coeur ! D'un petit rien, il peut tout faire : d'une carte, il fait naître l'étonnement ; d'un bout de nappe, il fait naître une larme ; d'une seule seconde, il fait naître le temps suspendu. Alain, c'est la magie délivrée avec humour, contée en poésie, partagée au plus près avec son public. C'est ce que le petit garçon que j'étais rêvait de vivre un jour en essayant de réaliser ses « 100 tours de magie ». Alors, merci à toi, ma blaguette magique ! Chères spectatrices, chers specta - teurs, du fond du coeur, j'espère que vous voyagerez aussi loin que notre rencontre et notre collaboration m'ont transporté. Je vous souhaite un spectacle... magique !