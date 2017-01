Plus d'infos sur le spectacle Zèbre à 3 à Saint Chamond

Spectacle à partir de 6 ans.

Compagnie CHTRICKI

Les textes, drôles et tendres, à l'écriture soignée, mettent en scène toute une galerie de personnages rocambolesques et touchants : un épouvantail cerné par les voitures, une scie en grève, un loup qui ne vaut pas un clou, un petit cheval dans le mauvais temps, un petit Paul qui philosophe sur les activités du Père Noël au Saël, Louis l'amoureux d'Isabelle ou un Zèbre qui rêve d'un reflet en couleur...

Un répertoire composé de chansons originales et de reprises de Brassens, Sanseverino et Anne Sylvestre...

La délicate guitare de Sylvain Hartwick est à portée de main, les percussions diverses et variées de Ludovic Chamblas résonnent juste au creux de l'oreille avec rythme et justesse ; la contrebasse de Laurent Chieze joue à la grande dame, quant au ukulélé d'Hervé Peyrard, c'est un rigolo qui se faufile entre les notes !

Zèbre à Trois est "Coups de coeur printemps 2012" de l'ACADEMIE CHARLES CROS catégorie Disques enfants

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis libre Tarif 1 : 7 € (+ de 12 ans) Tarif 2 : 5.50 € ( -12 ans et structures sociales) Disponible pour les adultes. Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)