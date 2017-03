Plus d'infos sur le spectacle Kolok à Saint Chamond

Spectacle à partir de 5 ans.

Deux balcons pour représenter un immeuble tout entier.

Un pays tranquille au bout du monde.

Mais un beau matin tout va changer...

Il suffit d'un mot pour comprendre que l'homme qui va occuper l'appartement vide est un ETRANGER.

Sa façon de parler est bizarre, sa façon de s'habiller est bizarre, ses cheveux sont insolites et en plus il sourit aux gens, il est différent....Et la peur surgit de ce qui est différent. Mais c'est quoi, en fait, être différent ? Qui est différent ? Sommes-nous tous différemment pareils ?

Un jeu théâtral bizarre, entrelacé avec des fils de poésie aux disciplines circassiennes: échelle libre, tissus aériens, jonglerie lumineuse, massues, cerceau aérien, diabolo acrobatique.

Un spectacle comique et poétique farci de délicatesse qui se joue d'un palier à l'autre, entre les appartements d'un petit immeuble.

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis libre Tarif 1 : 7 € (+ 12 ans) Tarif 2 : 5,50 € (-12 ans et structures sociales) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)