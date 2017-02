Plus d'infos sur le spectacle Fredo les poings à Saint Chamond

Spectacle à partir de 7 ans.

Création 2016

Fredo est un garçon solitaire et bagarreur, Un jour, à l'école, on le punit... et puis on l'oublie , Lorsqu'il se réveille dans la salle de classe vide, il est seul, enfermé avec sa peur. Il trouve la clé d'une armoire et s'y engouffre. S'ouvre alors un monde nouveau...

Un conte moderne, où une marionnette intrépide deviendra l'alliée du jeune héros pour accepter sa peur et explorer le monde.

Avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis libre Tarif 1 : 7 € (+ 12 ans) Tarif 2 : 5,50 € (-12 ans et structures sociales) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)