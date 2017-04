Plus d'infos sur le spectacle Cité à Saint Chamond

Spectacle à partir de 3 ans.

PAR LA COMPAGNIE LE CLAN DES SONGES

Cité est une fantaisie sur le thème de la ville, évoquant les déambulations d'un personnage dans l'univers urbain. Cette figurine vulnérable lève les yeux sur l'immense kaléidoscope urbain et le transfigure au gré des vagabondages de sa pensée. Les fenêtre, rectangles de couleur s'agrandissent et se referment comme des diaphragmens, les images surgissent et disparaissent.

La force colorée, la puissance du rythme et l'art de faire cheminer inspiré par l'univers de la peinture d'Evsa Model, peintre New-Yorkais contemporain, dont les oeuvres sont des grands aplats de couleurs vives et de formes géométriques ayant pour sujet la ville, ses gratte-ciel et le rapport avec l'homme. La ville, un formidable répertoire de formes, de lignes, de couleurs et de lumières....

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis libre Tarif 1 : 7 € (+ 12 ans) Tarif 2 : 5,50 € (-12 ans et structures sociales) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)