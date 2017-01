Plus d'infos sur le spectacle Philibert Le Lapin à Feurs

« PHILIBERT LE LAPIN » Il était une fois, à la sortie de l'hiver, un lapin seul et frigorifié qui cherchait désespérément à manger. Par chance, il tomba sur une succulente carotte cultivée pour les plus grands restaurants. Mais chaque action engendre des conséquences. Le maraîcher, pris de fureur fera-t-il un civet de ce pauvre lapin ? Le Lapin arrivera-t-il à se sauver des griffes du chasseur? Et si l'amitié pouvait gommer ces différences... Durée 30 minutes, pour les enfants de 1 à 4 ans