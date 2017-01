Plus d'infos sur l'exposition Un monde à inventer à Montbrison

Peintre et illustrateur, Martin Jarrie nous entraîne dans son univers très personnel.

Etudiant aux Beaux-Arts d'Angers, il commence à travailler pour la publicité et la presse nationale puis il se tourne rapidement vers l'illustration d'albums jeunesse avec un style plus libre et pictural. Le surréalisme, l'art brut et l'art contemporain deviennent alors des influences majeures pour cet artiste. A travers ses oeuvres, formidables catalogues du réel et de l'imaginaire, Martin Jarrie nous invite à réinventer notre quotidien.

Site web : http://fr-fr.facebook.com/museeallard

Infos réservation :

0477963915