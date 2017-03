Plus d'infos sur le spectacle Dyptik à Saint Chamond

« D-CONSTRUCTION »

Création 2016

Pièce chorégraphique HIP HOP pour 7 danseurs

Depuis sa création, la compagnie Dyptik travaille sur le thème de l'identité. « En quête » nous a emmenés sur les traces du passé, Dyptik nous a poussés dans les bras d'une rencontre interculturelle. Cette nouvelle pièce est un cri de liberté, un élan vers l'émancipation...

S'inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes et des femmes s'unissent pour contester un existant et construire un idéal, cette pièce est un écho artistique aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos. Elle met en scène l'élan que la masse donne à l'individu, la force que le mouvement confère à l'esprit parce que la libération des corps nous fait exister.

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Ce spectacle est programmé dans le cadre du projet « Scènes urbaines » porté par la ville de Saint-Chamond à l'occasion de la biennale du design 2017. Plusieurs actions seront menées à Saint-Chamond. Renseignez-vous ! Direction des affaires cutlurelles 04-77-31-04-41 Placement libre Tarif 1 : 20 € (plein tarif) Tarif 2 : 16 € (Familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 13 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)