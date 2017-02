Plus d'infos sur le spectacle Le Lac Des Cygnes à Riorges

SPBT EUROPE (L.3-1041084) présente ce spectacle.

LE LAC DES CYGNES par LE ST PETERSBOURG BALLET THEATRE Ballet magique en 3 actes (4 tableaux) Musique: P.Tchaikovski Chorégraphie: Marius Petipa et Lev Ivanov Le lac des cygnes est un des ballets les plus célèbres, c'est un des joyaux du répertoire de la musique classique avec des mélodies sublimes de Piotr Tchaikovski. Interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, une des meilleurs troupes de Russie qui frappe et séduit au fond par sa jeunesse et son entrain. Les danses sont exécutées avec un style raffiné et une énergie qui les rend très intéressantes à regarder. L'élégance et le style, la discipline des alignements et l'harmonie d'ensemble caractérisent la troupe du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre (SPBT) qui nous fait vibrer en regardant la superbe légende de la danseuse-cygne. L'orchestre qui accompagne cette compagnie prestigieuse crée une atmosphère énigmatique de la soirée. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 62 79 00.