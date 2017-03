Plus d'infos sur le concert Dialogues Des Carmelites à Saint Etienne

L'Opera de Saint-Etienne présente ce spectacle.

DIALOGUES DES CARMÉLITES - FRANCIS POULENC Mise en scène Jean-Louis Pichon Direction musicale : David Reiland Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire Choeur Lyrique Saint-Étienne Loire « Je pleure moins de peine que de joie. Vos paroles sont dures, mais je sens que de plus dures encore ne sauraient briser l'élan qui me porte vers vous. Je n'ai pas d'autre refuge. » (Dialogues des carmélites, Acte I) C'est ainsi que se présente Blanche à la Mère supérieure du couvent qu'elle souhaite rejoindre, laissant derrière elle sa vie de jeune aristocrate parisienne pour vivre, sans le savoir, les derniers jours d'une congrégation bientôt anéantie par la Révolution française. Certes novice, mais courageuse et fidèle à ses convictions, Blanche décidera elle seule de son sort... Admiratif du texte de Bernanos, Poulenc compose une partition qui épouse admirablement le poème, l'évolution de son drame comme les états psychologiques de ses personnages. L'orchestration claire et lisible du compositeur sert tout aussi humblement le drame, permettant aux voix de déployer d'admirables lignes mélodiques, en contraste régulier avec la lugubre destinée des carmélites. Mais c'est bien là l'expression la plus juste de ces femmes de foi qui, dans la plus grande dignité et simplicité, monteront à l'échafaud...Personnes à mobilité réduite : renseignements au 04.77.47.83.41