HUMOUR MUSICAL

Ce soir, GRAND CONCERT DE PRESTIGE !

Cinq de Coeur attaque son fameux programme romantique allemand qui fait le délice des mélomanes de tous bords : Brahms, Schubert, Bach !

Mais ... que se passe-t-il ?

Des mains, soudain incontrôlables, le baryton qui perd la tête ...

Les souvenirs et les fantasmes de chacun vont ressurgir. Nos cinq acrobates de la voix se livrent alors à une exhibition dont ils perdent tout contrôle !

Dans une pluie d'images et de sons, Brahms bouscule Scorpions, Michel Jonasz se confronte au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène Farmer, Queen tient la dragée haute à Saint-Saëns...

Avec humour et une technique irréprochable, Cinq de Coeur s'est inventé un genre rigoureux comme le classique, débridé comme le music hall et le prouve encore dans ce nouveau spectacle.

Infos réservation :

Placement assis numéroté Tarif 1 : 25 € (plein tarif) Tarif 2 : 21 € (Familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 15 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)