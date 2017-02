Plus d'infos sur le concert Alain Chamfort à Saint Chamond

Tournée 2016-2017

Alain Chamfort a traversé les époques. C'est dans les années 70, grâce à Claude François qu'il rencontrera ses premiers succès. Il croise le chemin de Serge Gainsbourg qui lui écrira, entre autre « Manureva »). Par la suite, Jacques Duvall sera l'auteur de nombreux de ses tubes tels que « La fièvre dans le sang », « L'ennemi dans la glace » ou encore « Le grand retour ». Pierre-Dominique Burgaud croise la route d'Alain Chamfort en 2004 lors du clip « Les beaux yeux de Laure », qui se verra récompensé d'une Victoire de la musique du meilleur clip. Leur collaboration se poursuit en 2010 pour l'écriture d' « Une vie Saint Laurent ». Vanessa Paradis, Véronique Sanson et bien d'autres ont eu le plaisir d'accueillir Alain Chamfort en tant que compositeur, choriste ou pianiste sur leurs albums.

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement assis numéroté Tarif 1 : 36 € (plein tarif) Tarif 2 : 32 € (familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 20 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 15 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 août au 15 octobre 2016)