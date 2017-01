Plus d'infos sur le concert Dick Annegarn à Rive de Gier

DANS LE CADRE DU FESTIVAL GUITARE VALLEE

Vingt-cinq années sans nouvelle. On l'avait quitté sur les succès de « Bruxelles », de « Sacré géranium » et « Bébé éléphant ». Depuis, silence radio. Dick Annegarn voulait « vivre et chanter différemment, étudier d'autres musiques, d'autres milieux. En un mot, sortir du tunnel professionnel ». Des planches de sa péniche de Noisy à celles du music-hall, il n'y avait qu'un pas. Dick Annegarn l'a franchi. Ce chanteur itinérant, allergique au showbiz, aux contraintes commerciales renoue avec son passé.

1ère partie (30 min)

