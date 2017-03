Plus d'infos sur le concert Elegance Cabaret à Renaison

Le concert Elegance Cabaret a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Renaison 2017.

Tous les artistes de l'Elégance Cabaret «Là où le rêve commence» vous présentent un tout nouveau spectacle grandiose à partir du 17 septembre 2016. La Nouvelle revue « Ivresse » !

Laissez-vous charmer par ce grand spectacle de Music-Hall Chic et Glamour ; plus de 2h00 d'évasion ; 8000 plumes, 30.000 strass, des décors majestueux sur une scène de plus de 200 m2, des costumes somptueux et surtout 16 artistes de talent ...

Sont programmées également 4 soirées à thèmes le vendredi soir

Site web : http://www.cabaret-elegance.fr/

Infos réservation :

Tel : 04 77 67 67 67