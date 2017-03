Plus d'infos sur le concert Les Ramoneurs De Menhirs à Montbrison

ASSOCIATION SOLEIL LEVANT (421972) PRESENTE CE SPECTACLE

Les Ramoneurs De Menhirs font des reprises de trad Breton avec une bonne dose de Punk Rock et des reprises de trad Punk à la sauce Bretonne ! Avec Loran, ex Berurier Noir.Celkilt est un groupe de Musique Rock Celtique festif qui sévit sur scène depuis mars 2011.Ce groupe n'a qu'un but, transmettre le pouvoir du kilt : une énergie festive et positive, un savant dosage entre l'énergie brute du Rock et la fougue des Jigs Irlandaises. Accès PMR : 04.77.96.99.53