Plus d'infos sur le concert Thomas Dutronc à Firminy

Thomas Dutronc

Entre poésie et rythmes endiablés

Artiste unique au style généreux et à la guitare flamboyante, Thomas Dutronc fait de chaque concert une fête. Le mariage qu'il opère entre swing manouche et chanson "façon Dutronc" offre au public une expérience forte et originale.

Vendredi 10 février 2017 | Le Firmament | 20h30

Après déjà 3 albums et plus de 500 concerts, Thomas s'entoure de musiciens virtuoses, ses "esprits manouches" comme il les appelle, et nous invite à redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu'il affectionne - un échange musical et d'amitié qu'il maîtrise avec élégance et humour, en y faisant largement participer le public conquis.

"Guitariste émérite reconnu, c'est maintenant un Thomas Dutronc chanteur que le public découvre sur scène : de nouvelles chansons aux envolées rock se révélant furieusement entraînantes et des textes, toujours aussi poétiques, ... " Direct Matin

Avec une première partie découverte !

Placement libre - Durée : 2h30

Tarifs normaux Tarifs résidents

Tarif plein 34 € Tarif plein 25 €

Tarif réduit 31 € Tarif réduit 22 €

Site web : http://www.ville-firminy.fr/index.php/La%20Saison%20Adultes?idpage=565&idmetacontenu=7272

Infos réservation :

Vente à la Maison de la Culture Le Corbusier et Points de vente : FNAC - TICKETNET