Plus d'infos sur le concert Let's Goldman à Feurs

Cabaret de Proximité 1-1089002 2-1089003 3-1089004

Ils ont déjà fait chanter et danser un Château du Rozier bondé avec tous les tubes de Jean-Jacques Goldman, et ils reviennent pour une autre soirée avec la même formation mais de nouveaux titres ! Le format reste le même : Les six musiciens de Let's Goldman proposent un tribute original à Jean-Jacques GOLDMAN, inspiré non pas des enregistrements studio, comme cela a déjà été fait, et bien fait, mais basé sur des versions live toutes époques confondues, qui vous donnera l'illusion encore plus forte d'un concert de la personnalité préférée des français ! Réservation à l'avance fortement conseillée... Concert debout – Places assises non garanties sauf PMR.