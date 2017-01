Plus d'infos sur le spectacle Le tour de valse à Saint Chamond

BD CONCERT

Spectacle à lire, concert à voir ou bande dessinée à écouter, ... Le Tour de Valse est un peu tout cela à la fois. Hybride et inclassable dans la forme, le spectacle se distingue par son degré d'exigence artistique et technique, récemment salué par l'ensemble des professionnels du dernier Chaînon Manquant (septembre 2013).

Un récit exceptionnel :

En septembre 1946, Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et déporté en Sibérie au camp de Taïchet. Il est condamné à dix ans de rééducation par le travail. Il laisse une femme, Kalia, et deux enfants, Serioja et Voulia. Les années passent. Kalia correspond régulièrement avec son mari. Jusqu'au jour où celui-ci lui demande d'arrêter de lui écrire, ses lettres ravivant toute l'ignominie de la situation...

On est immergé dès le début de l'histoire, porté par la musique et le rythme des images. On se laisse complètement embarquer par cette histoire intense, tragique et émouvante, servie à merveille par la musique... On reste étonné et émerveillé.

AUTOUR DU SPECTACLE :

Une autre approche de ce spectacle vous est proposée, sous forme de conférence, le mercredi 18 avril 2017 à 19h00 au Ciné Lumière en présence des musiciens, Tony Canton et Jean-Pierre Caporossi et de l'auteur de la BD, Ruben Pellerejo (Espagne)

Entrée libre - Inscription conseillée à la médiathèque Louise Labé au 04 77 31 07 80.

Ce spectacle est aussi présenté en séances scolaires ( renseignez vous auprès de la DAC )

Site web : http://www.saint-chamond.fr

Infos réservation :

Placement Assis / Numéroté Tarif 1 : 20 € (plein tarif) Tarif 2 : 16 € (Familles nombreuses, place supplémentaire abonné, demandeurs d'emploi) Tarif 3 : 13 € (Etudiants, structures sociales et habitants de Saint-Chamond bénéficiaires d'aides sociales RSA-CMU-ASPA et AAH) Tarif 4 : 10 € (-14 ans, détenteurs du Pass-jeunesse) Direction des Affaires Culturelles 1 place de l'Hôtel Dieu - 42400 Saint-Chamond 04 77 31 04 41 ou culture@saint-chamond.fr Lundi : 14h-18h Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h Samedi : 9h30-12h30 (du 28 mai au 9 juillet et du 27 aout au 15 octobre 2016)