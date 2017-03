Plus d'infos sur le spectacle Le Cirque La Piste D'or à Firminy

En 2017, la famille Falck vous invite à découvrir « Florilège », le tout nouveau spectacle du Cirque « La Piste d'Or ».

Venez applaudir en famille les meilleurs numéros de cirque du moment, récompensés dans les festivals les plus prestigieux du monde et partager 2 heures d'émerveillement, de magie et de rêve dans l'univers féérique et intemporel du « chapiteau des merveilles ».